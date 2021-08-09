В Челябинской области высокобалльники ЕГЭ получат бесплатный доступ к фильмам и музыке

Выпускники, набравшие на экзамене более 80 баллов, могут активировать годовую подписку на сервисе «Яндекс.Плюс»

Южноуральские выпускники школ, набравшие высокие баллы на ЕГЭ, смогут на протяжении года бесплатно смотреть фильмы и слушать музыку и подкасты на «Яндекс.Плюс». Подать заявку на подключение к сервису необходимо до 1 сентября 2021 года, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Получить годовую подписку на «Яндекс.Плюс» смогут те южноуральцы, которые набрали от 80 баллов на ЕГЭ по любому школьному предмету. Для того чтобы активировать сервис, выпускникам необходимо ввести свои данные на странице проекта «Пятерка с плюсом». После проверки информации в официальных источниках компания вышлет на почту пользователя соответствующее письмо.

«11-й класс — это стрессовый период: подготовка к ЕГЭ, бессонные ночи, занятия с репетиторами, переживания, связанные с поступлением в университет. Мы хотим поддержать ребят, которые много сил вложили в учебу и показали отличные результаты в этом году, и подарить им возможность отдохнуть вместе с „Яндекс.Плюсом“. Посмотреть фильмы и сериалы на „КиноПоиск HD“, послушать музыку и подкасты на „Яндекс.Музыке“, набраться сил и новых впечатлений перед началом нового этапа в жизни»,— отметил руководитель сервиса Андрей Гевак.

Напомним, в этом году ЕГЭ на 100 баллов сдал 161 выпускник, из них 47 — по русскому языку, 37 — по информатике и ИКТ, 31 — по литературе, 19 — по химии, 15 — по профильной математике, по 7 человек — по истории и физике, 6 выпускников — по географии, 4 — по обществознанию и один — по английскому языку.