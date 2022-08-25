В Челябинской области высадят 70 гектаров леса

Насаждения появятся в десяти районах региона

В 2022 году в Челябинской области высадят 70 гектаров леса. Кроме этого в регионе запланированы мероприятия по сохранению уже существующих насаждений: в лесах области волонтеры будут регулярно убирать мусор. Об этом сообщили в региональном управлении лесами.



В этом году запланировано 27 мероприятий по посадке молодых деревьев. Насаждения появятся в Брединском, Катав-Ивановском, Красноармейском, Нязепетровском, Октябрьском, Пластовском, Увельском, Уфалейском, Чебаркульском и Еткульском районах.

В прошлом году акция «Сохраним лес» прошла в 19 районах области. Помочь с высадкой деревьев вызвались 1923 человека, в том числе 155 волонтеров. Всего в лесах области высадили почти 2 миллиона молодых хвойных деревьев.

К высадке может присоединиться любой желающий на сайте акции «Сохраним лес», она пройдет осенью по всей России.