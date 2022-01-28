В Челябинской области высадят 150 тысяч кедров

Деревья станут данью памяти погибшим на фронте южноуральцам

Ветераны вместе со школьниками планируют высадить 150 тысяч кедров по всему Южному Уралу. Семена для питомников уже начали готовить добровольцы из рядов ветеранов СОБР и Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Председатель совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области Антон Николаев вместе с ветеранами СОБР и учениками школы поселка Магнитка провели подготовку семенного материала кедра. Они чистили шишки, замачивали и укладывали орехи в контейнеры, пересыпая их песком.





Уже весной семена высадят в Кусе и Златоустовском городском округе в питомниках и оставят на ближайшие три года. Потом их можно будет использовать для высадки.



«Со школьниками пока что заготовили около 15 тысяч семян Уральского кедра. Через несколько лет они украсят Аллеи славы в различных городах и посёлках области, увековечив имена павших в годы Великой Отечественной войны», — рассказал Антон Николаев.

По задумке, окрепшие саженцы будут высаживаться по всему Южному Уралу в честь погибших на фронтах войны жителей области.



Напомним, вырубленные в городском бору деревья восстановят в мае 2022 года. Главное управление лесами Челябинской области прокомментировало уничтожение насаждений.