Председатель совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области Антон Николаев вместе с ветеранами СОБР и учениками школы поселка Магнитка провели подготовку семенного материала кедра. Они чистили шишки, замачивали и укладывали орехи в контейнеры, пересыпая их песком.
Уже весной семена высадят в Кусе и Златоустовском городском округе в питомниках и оставят на ближайшие три года. Потом их можно будет использовать для высадки.
«Со школьниками пока что заготовили около 15 тысяч семян Уральского кедра. Через несколько лет они украсят Аллеи славы в различных городах и посёлках области, увековечив имена павших в годы Великой Отечественной войны», — рассказал Антон Николаев.
По задумке, окрепшие саженцы будут высаживаться по всему Южному Уралу в честь погибших на фронтах войны жителей области.
Напомним, вырубленные в городском бору деревья восстановят в мае 2022 года. Главное управление лесами Челябинской области прокомментировало уничтожение насаждений.