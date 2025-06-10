В Челябинской области борются с уссурийским полиграфом — опасным жуком-короедом, поражающим пихтовые леса. По этой причине до конца 2025 года в Нязепетровском и Златоустовском лесничествах вырубят 30 гектаров, сообщили в Главном управлении лесами Челябинской области.
В этом году очаги поражения были обнаружены на внушительной площади: 1006,4 гектара в Златоустовском лесничестве и 53,5 гектара — в Нязепетровском. Пострадали также насаждения в нацпарке «Таганай» и в черте Нязепетровска.
Единственным эффективным способом борьбы с уссурийским полиграфом признаны санитарные рубки, представляющие собой сплошную вырубку пораженных участков леса. В Нязепетровском лесничестве арендаторы уже провели санитарные рубки на площади 22,2 гектара.
Ранее сообщали, что следы вредителя были замечены в Миассе и Верхнеуральске.
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