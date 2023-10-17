В Челябинской области выросло число заражений сальмонеллезом

Дети болеют в три раза чаще взрослых

В Челябинской области зафиксирован рост случаев заражения сальмонеллезом. В региональном управлении Роспотребнадзора поделились последней статистикой и мерами профилактики заражений. Оказывается, дети болеют в три раза чаще взрослых.

По данным ведомства, каждый год в области регистрируют от 600 до 800 случаев сальмонеллеза. За 8 месяцев этого года показатель составил 18,87 на 100 тыс. населения. Это на 11% выше аналогичного прошлогоднего периода. Из общего числа заболевших 49% — дети. Однако уровень заболеваемости среди детей в 3,2 раза выше, чем среди взрослых.

«Основными источниками сальмонеллезной инфекции являются сельскохозяйственные животные и птицы. Наиболее эпидемически значимыми источниками возбудителя в настоящее время являются куры, крупный рогатый скот и свиньи», — отметили в управлении.

Быстро распространяется инфекция и от заболевшего человека, особенно если он причастен к приготовлению и раздаче еды, продаже пищевых продуктов. В последние годы чаще всего инфекция передается через мясо птицы и яйца, а также продукты, приготовленные из них (полусырые бифштексы, яйца сырые и всмятку, яичница-глазунья).

«Инкубационный период колеблется от 2—6 часов до 2—3 календарных дней. При бытовом пути передачи он может увеличиваться до 4—7 календарных дней. Лечение сальмонеллеза обязательно должно проходить под контролем врача», — пояснили в управлении.

Сальмонеллез начинается остро, сопровождается высокой температурой тела, появляется слабость, головная боль, тошнота и рвота.



Напомним, этим летом в Магнитогорске 25 человек заразились сальмонеллезом после употребления шаурмы. А осенью в челябинских мясных полуфабрикатах нашли возбудителя этой болезни.