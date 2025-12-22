В Челябинской области выросло число школ, закрытых из‑за ОРВИ и гриппа

Минобр озвучил статистику на утро понедельника

В Челябинской области продолжают закрывать школы, чтобы остановить распространение ОРВИ и гриппа. По сравнению с прошлой неделей число закрытых школ увеличилось на десять, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

В конце прошлой недели на карантине находились 72 школы, а на дистанте — 50 школ, то есть в целом по области 122 учебных заведения.

Сейчас карантин объявлен в 64 школах и еще 68 школ на дистанте, то есть в целом по области 132 учебных заведения.

«Образовательные организации переходят на дистанционный формат либо закрываются на карантин в зависимости от количества отсутствующих по причине заболеваемости», — подчеркнули в Минобре.

Также есть школы, где учебный процесс не прерывают из-за болезни отдельных учителей, но у детей проводятся не все уроки, предусмотренные расписанием.