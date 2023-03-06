В Челябинской области выросло число получателей выплаты из материнского капитала

Теперь родителям перечисляют по 14 тысяч рублей на всех детей до 3 лет

В Челябинской области еще 382 семьи смогли оформить ежемесячную выплату из материнского капитала после того, как ее разрешили получать на всех детей до трех лет. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Челябинской области.

С этого года выплата предоставляется на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Раньше семьи могли направить маткапитал на эти цели только при появлении второго ребенка, при этом родители получали одну выплату, даже если в семье несколько детей до трех лет.

«Выплата назначается семьям со среднедушевым доходом менее двух региональных прожиточных минимумов на человека без учета имущественной обеспеченности и занятости родителей. В Челябинской области двукратная величина прожиточного минимума на душу населения в 2023 году составляет 27 460 рублей. Таким образом, если в семье есть несколько детей до 3 лет, а при получении выплаты доходы семьи не превысили двух прожиточных минимумов, родители могут оформить еще одну выплату. Заявление подается на каждого ребенка отдельно», — говорит заместитель управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум ребенка, установленный в регионе проживания семьи на момент подачи заявления. В Челябинской области он составляет 14 тысяч 140 рублей.