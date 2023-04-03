Общее число инвалидов по психическому заболеванию в Челябинской области по сравнению с 2020 годом выросло на 1000 человек. Большинство вновь выявленных пациентов — 767 человек — это дети.
Всего в 2022 году под наблюдением психиатров находились 112 тысяч 145 южноуральцев.
Специалисты отмечают, что контингент пациентов становится более тяжелым, так как многие обращаются к докторам поздно. Люди и их родные боятся, что после обращения к доктору на них поставят клеймо. К тому же в России просто не сформирована культура обращения к таким специалистам. Между тем при лечении пациентов, которые приходят к медикам при первых признаках развивающегося недуга, удается добиться положительных результатов и стойкой ремиссии, заявил главный внештатный психиатр Минздрава Челябинской области Анатолий Косов.