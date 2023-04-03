В Челябинской области выросло число инвалидов с психическим заболеванием

Наибольший прирост дали дети

В Челябинской области растет число пациентов, которые имеют инвалидность по психическому заболеванию. Так, с 2020 года их стало больше на тысячу человек. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает пресс-служба областной клинической специализированной психоневрологической больницы № 1.

Общее число инвалидов по психическому заболеванию в Челябинской области по сравнению с 2020 годом выросло на 1000 человек. Большинство вновь выявленных пациентов — 767 человек — это дети.

Всего в 2022 году под наблюдением психиатров находились 112 тысяч 145 южноуральцев.

Специалисты отмечают, что контингент пациентов становится более тяжелым, так как многие обращаются к докторам поздно. Люди и их родные боятся, что после обращения к доктору на них поставят клеймо. К тому же в России просто не сформирована культура обращения к таким специалистам. Между тем при лечении пациентов, которые приходят к медикам при первых признаках развивающегося недуга, удается добиться положительных результатов и стойкой ремиссии, заявил главный внештатный психиатр Минздрава Челябинской области Анатолий Косов.