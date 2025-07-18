В Челябинской области выросли возможности реабилитации после сложных операций

Речь идет о восстановлении пациентов после онкоортопедических операций и мастэктомии



Жители Челябинской области, перенесшие онкоортопедические операции и мастэктомию, получили доступ к новым программам реабилитации в областном центре реабилитации, сообщает пресс-служба Минздрава. Центр открыл два специализированных направления, направленных на качественное восстановление после серьезных медицинских вмешательств.

Программа реабилитации после онкоортопедических операций предполагает комплексный подход к восстановлению физического и морального состояния пациентов.

Программа реабилитации после мастэктомии разработана специально для женщин, перенесших операцию по удалению молочной железы. Она направлена на восстановление функций руки и плеча, предотвращение лимфостаза и снижение болевых ощущений.

Главный врач центра Михаил Филатов отметил, что цель новых программ — поддержка пациентов на пути к выздоровлению и помощь в адаптации к жизни после операции. Каждому пациенту разрабатывается индивидуальная программа, учитывающая его особенности и потребности.

Реабилитация проходит бесплатно в рамках ОМС.