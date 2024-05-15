В Челябинской области выросли штрафы за отсутствие договоров с газовиками

Теперь собственника квартиры могут наказать на 5 тысяч рублей

Жители Челябинской области начали получать квитанции от газораспределительных организаций. Там стоит сумма, которую нужно отдать за техническое обслуживание газовых плит. Также жители региона должны заключить договор на такую работу. Об этом в среду, 15 мая, рассказала заместитель начальника ГУ ГЖИ по Челябинской области Юлия Турарова.

«Газовое оборудование — это источник повышенной опасности. Поэтому управляющие компании, а также сами жильцы обязаны заключать договор на обслуживание газового оборудования. Причем в России действует правило, по которому общедомовое и внутриквартирное оборудование должна обслуживать одна и та же газораспределительная организация», — рассказала Турарова.

В Челябинской области всего 14 газораспределительных организаций. Их полный список размещен на сайте ГЖИ. Жители многоквартирного дома могут узнать наименование своей организации в ЖЭКе, а жильцы частных домов — в администрации города и района или у поставщика газа.





Сегодня к газу на Южном Урале подключены почти 15 тысяч домов. И только 72% из них имеют договор с газовиками. Среди жильцов показатель гораздо ниже: договор уже заключили только 13% южноуральцев, живущих в квартирах, и 16% жителей частного сектора.

«Между тем за отсутствие договора могут оштрафовать. С апреля этого года размер платы повышен. Например, раньше штраф для собственников квартир составлял 1—2 тысячи рублей, а теперь начинается от 5 тысяч. Юридическим лицам грозит штраф в 200 тысяч рублей», — предупреждает Юлия Турарова.

Плата по договору гораздо ниже, чем штраф. Она зависит от количества конфорок на газовой плите и других технических параметров, но в целом не превышает 1—1,5 тысячи в год. Договор заключается на три года, но оплачивать работу технику просят раз в год. Тем, кому оплатить сразу весь счет накладно, организации разрешают вносить деньги помесячно.

Если жилец не торопится заключать договор и не пускает в дом или квартиру техника, специалисты имеют право перекрыть газ.

«Но лучше до этого не доводить, ведь речь идет о безопасности», — замечает Юлия Турарова.

Техобслуживание включает 15 видов работ: от визуального осмотра, проверки тяги, работоспособности всех механизмов до инструктажа.

Как проходит проверка внутридомового газового оборудования (ВДГО), мы писали в отдельном материале. По этой же ссылке можно найти полный перечень организаций, которые занимаются техническим обслуживанием ВДГО на территории Челябинской области.