В Челябинской области выросла популярность автобусов

Положительную динамику связывают с улучшением качества обслуживания пассажиров

В 2022 году в Челябинской области автобусным транспортом воспользовались почти 97 млн человек. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Популярность автобуса среди южноуральцев продолжает расти и в текущем году, сообщили сегодня, 27 марта, в областной контрольно-счетной палате.

По сравнению с 2021 годом объемы пассажирских перевозок на автобусах выросли в регионе на 28%. В КСП отметили, что по количеству перевезенных пассажиров Челябинская область достигла уровня 2019 года. Динамика роста сохранилась и в 2023 году: в январе автобусом воспользовались 8,2 млн южноуральцев — более чем на 29% больше, чем в предыдущем январе.

«Результаты мониторинга позволяют сделать вывод об улучшении логистики и повышении качества обслуживания пассажиров, а также увеличении деловой и туристической активности наших граждан», — прокомментировали в КСП.

В последние годы автобусный транспорт в Челябинске стал более удобным и современным. Перевозчики обновляют парк подвижного состава, городские маршруты переводятся на регулируемый тариф и обслуживаются комфортабельными автобусами большого класса. Так, недавно ИА «Первое областное» писало, что в 2023 году новые автобусы на метановом топливе выйдут на маршрут № 8 в Челябинске. Популярный 64-й автобус усилят автобусами-гармошками. А межмуниципальный автобус № 64 «Копейск — Челябинск» с 1 апреля будет обслуживаться только большими автобусами.