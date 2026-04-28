В Челябинской области вырос спрос на зоопсихологов

Владельцы все чаще воспринимают питомцев как членов семьи

Южноуральцы становятся все серьезнее в вопросах заботы о своих питомцах. За последние месяцы в регионе вырос спрос на груминг, дрессировку и даже зоопсихологию, следует из аналитики «Авито».

Стричь когти животным стали в два раза чаще, вычесывать шерсть — на 64%, чистить уши — на 54%. Стрижку питомцев теперь заказывают на 38% больше. При этом владельцы вкладываются не только во внешний вид, но и в дрессировку питомца. Услуги кинолога стали популярнее на 11%.

Люди все чаще обращаются к специалистам по экзотическим животным (+22%) и даже к зоопсихологам. Эти специалисты изучают поведение, психику и эмоции питомцев для коррекции нежелательных привычек. Владельцы все чаще воспринимают хвостатых домочадцев как полноправных членов семьи и готовы заботиться об их ментальном здоровье наравне с физическим.

Растут и зарплаты. Грумеры в Челябинской области теперь получают в среднем 69 тысяч рублей (+33%), ветеринары — 76 тысяч (+11%). Вакансий для грумеров стало больше на 40%. Соискатели тоже подхватили тренд — откликов на такие вакансии стало заметно больше.