В Челябинской области вырос интерес к электричкам

Пассажиропоток на таком виде транспорта увеличился за год на 7%

По итогам 2025 года пассажиропоток в Челябинской области достиг четырех миллионов человек, что на 7% больше, чем годом ранее. Этот показатель стал лучшим за последнее десятилетие, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В целом по Южно-Уральской железной дороге были перевезены рекордные 7,5 миллиона пассажиров, что позволило магистрали войти в тройку лидеров страны по темпам роста пригородных перевозок. Значительный рост на 32% также зафиксирован на направлениях в Республике Башкортостан.

Стабильный спрос фиксируют и в соседних регионах: в Курганской области перевезено 1,5 миллиона человек (+3%), в Оренбургской — 1,4 миллиона (+2%). Успех достигнут благодаря расширению маршрутной сети, модернизации инфраструктуры и внедрению удобных цифровых сервисов для пассажиров.