В Челябинской области вырастет пособие по рождению ребенка

Заксобрание Южного Урала утвердило увеличение единовременного пособия до 6 тысяч рублей

Депутаты ЗСО Южного Урала поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера об установлении твердого размера единовременного областного пособия при рождении ребенка, передает корреспондент ИА «Первое областное». Независимо от очередности рождения детей молодые родители с 1 декабря будут получать шесть тысяч рублей.



По словам министра социальной политики Челябинской области Ирины Буториной, до сих пор размер разового областного пособия варьировался от двух до шести тысяч в зависимости от очередности рождения ребенка. Теперь сумма становится твердой. Министр также пояснила депутатам, что новшество будет касаться детей, родившихся после 30 ноября 2021 года, так что выделения дополнительных средств в этом году закон не потребует.

Кроме того, законом устанавливаются полномочия органов соцзащиты при оформлении пособия запрашивать в других ведомствах информацию для ускорения процедуры.

Закон принят сразу в трех чтениях.