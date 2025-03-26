В Челябинской области выработают дополнительные меры по профилактике аварийности

По итогам 2024 года число погибших и раненых в результате ДТП снизилось, но в 2025-м вновь зафиксирован рост числа погибших

На Южном Урале проанализируют причины смертельных аварий, чтобы уменьшить их число. Такое поручение губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал в ходе заседания региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Отметим, по итогам 2024 года количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 4,3%, уменьшилось число погибших и раненых в результате ДТП. Этого удалось достичь благодаря совместным действиям исполнительных органов Челябинской области, ГИБДД и муниципалитетов, отметили на заседании комиссии при губернаторе Челябинской области.

Однако стало больше случаев наездов на пешеходов.

«Одной из причин являются недостатки в состоянии пешеходной инфраструктуры. Неудовлетворительные дорожные условия также становятся одним из факторов аварийности», — отметил Алексей Текслер.

В 2025 году вновь зафиксирован рост числа погибших. Причиной стали несколько крупных аварий.

«Цифры, которые я назвал, это не просто статистика. Для нас с вами это сигнал к тому, как можно еще эффективнее решать проблемные вопросы, снижать аварийность и, соответственно, смертность. Необходимо проанализировать причины ДТП со смертельным исходом. Необходимо совместно выработать дополнительные меры по профилактике аварийности и снижению смертности в результате ДТП», — обратил внимание Алексей Текслер.

Также комиссия рассмотрела вопрос реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Челябинской области» как составляющей национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В рамках регионального проекта продолжается развитие и модернизация автоматизированной системы контроля нарушений ПДД. Дополняется функционал по выявлению фактов нарушения правил пользования ремнями безопасности, правил проезда пешеходных переходов.

Еще одной темой совещания стали электросамокаты и возможное ужесточение правил их использования на территории региона.