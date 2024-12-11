В Челябинской области выплаты по подтоплению получили 42 600 человек

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Представители Движения Первых спросили губернатора на прямой линии, как обстоят дела с выплатами людям, пострадавшим от подтопления.

«В этом году летом — в июле, в августе — была объективно чрезвычайная ситуация с летним паводком. Такого давно не было. У нас обычно, наоборот, засушливое лето бывает. Много лет говорили о маловодном периоде. Ну, видимо, сейчас наступает многоводный период. И только в Челябинской области буквально за несколько дней в конце июля выпало 253% месячной нормы», — напомнил губернатор.

В Челябинской области подтопило 1923 дома. Где-то это были подвалы, где-то уровень доходил до потолка. Губернатор ежедневно в течение двух недель проводил штаб, объехал все территории.

Поддержка жителей Челябинской области в данной ситуации превышала федеральные стандарты.

«У нас были отдельные меры поддержки, которых нет в федеральных стандартах в этой части», — пояснил Алексей Текслер.

В целом 42 600 человек получили базовую выплату в 20 000 рублей. Порядка 3,5 тысячи человек получили выплату за утерю имущества — либо частично, либо полно. Это 75 или 150 тысяч рублей. 740 человек получили выплату в 75 тысяч рублей за потопленный садовый домик.

«Это у нас уникальная выплата», — отметил губернатор.

Более 900 человек получили выплату на восстановление жилья — 9 тысяч рублей за квадратный метр. Это была выплата на проведение ремонтов в домах.

«Там, где дом пришел в негодность для дальнейшего проживания, взамен утраченного имущества около 400 человек получили выплаты по рыночной стоимости»,

— напомнил Алексей Текслер.

Губернатор пояснил, что, по федеральным стандартам, если у человека есть жилье, то он не может претендовать на эти выплаты. В Челябинской области в этом смысле подошли ко всем одинаково: если пострадало жилье, неважно, есть у человека второе жилье или нет, такие выплаты выплачивали по рыночной стоимости за квадратный метр утерянного жилья. Фактически около 3 миллиардов рублей было направлено только на выплаты гражданам.