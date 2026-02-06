В Челябинской области выплату молодым ученым увеличили до 2 млн рублей

Грантовую поддержку на Южном Урале получили 136 научных групп

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание Совета по вопросам высшего образования и науки. Там обсудили ключевые векторы научно-технологического развития региона, сообщает пресс-служба правительства области.

«В его основе лежат три взаимосвязанных направления: кадры, инфраструктура и кооперация. Именно на них строится работа правительства Челябинской области в сфере научно-технологического развития», — подчеркнул Алексей Текслер.

Грантовую поддержку на Южном Урале получили 136 научных групп. Адресная поддержка молодых ученых в 2026 году увеличилась до 2 миллионов рублей. Отдельное внимание в регионе уделяется подготовке инженерных кадров и формированию кадрового резерва.

Накануне ИА «Первое областное» писало, что Алексей Текслер вместе с Владимиром Якушевым ознакомились с лабораторией микроэлектроники и радиофизики inSmart на базе ЧелГУ.