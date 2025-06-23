В Челябинской области выпало больше месячной нормы осадков

Больше всего досталось Верхнему Уфалею и Нязепетровску

В июне 2025 года на Южном Урале выпало значительное количество осадков. Их объем уже превысил норму в большинстве районов региона. Об этом сообщили в Гидрометцентре Челябинской области.

За выходные в Верхнем Уфалее и Нязепетровске выпала двухмесячная норма осадков — 68—83% от месячной нормы. С 24 июня осадки ненадолго прекратятся. Ливни с грозами снова обещают во второй половине недели.

Напомним, всю палитру капризов погоды испытали на себе гости Бажовского фестиваля в минувшие выходные.

Автор: Елизавета Михно