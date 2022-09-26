Утром, 26 сентября, в Кунашакском районе Челябинской области начался снегопад. Об этом сообщили местные жители. Горожане выкладывают фото и видео в соцсети и рассказывают, что сначала шел обычный дождь, а потом повалили белые хлопья. Асфальт и зеленые листья на деревьях уже прикрыл слой снега.
В Челябинске утром из-за ливня на дорогах образовались серьезные пробки, некоторые улицы затопило и сбилось расписание электротранспорта. В самом областном центре снег пошл ближе к полудню.
Напомним, что синоптики предупредили о сильном похолодании на Южном Урале в начале недели. Помимо мокрого снега с дождем ожидается гололед и сильный ветер. Водителей просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.
В региональном ГУ МЧС России напомнили о том, что при сильном ветре возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, обрыв линий электропередачи и вал деревьев, поэтому запрещено стоять под рекламными щитами, деревьями, около стен домов и на остановках общественного транспорта.
В Челябинске утром из-за ливня на дорогах образовались серьезные пробки, некоторые улицы затопило и сбилось расписание электротранспорта. В самом областном центре снег пошл ближе к полудню.
Напомним, что синоптики предупредили о сильном похолодании на Южном Урале в начале недели. Помимо мокрого снега с дождем ожидается гололед и сильный ветер. Водителей просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.
В региональном ГУ МЧС России напомнили о том, что при сильном ветре возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, обрыв линий электропередачи и вал деревьев, поэтому запрещено стоять под рекламными щитами, деревьями, около стен домов и на остановках общественного транспорта.
Источник фото: vk.com/tulpankunashak. Авторы фото: Артур Юлдашев, Алена Константиновна, Диляра Мухаметшина, Рая Хуснутдинова, Марина Бикбова.