В Челябинской области вынесут приговор восьми участникам банды наркоторговцев

В ходе следствия было изъято более двух килограммов наркотиков.

В Челябинской области перед судом предстанут восемь местных жителей, которые занимались размещением закладок с наркотиками. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы в крупном и особо крупном размерах.

Известно, что с января по июнь они сбывали наркотики на Урале. В Челябинскую и Свердловскую области их доставлял один из соучастников, ещё четверо фасовали закладки и передавали их тем, кто размещал запрещённое вещество в тайники для продажи.

«Всего из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов изъято свыше 2,2 килограмма синтетических наркотических средств. В отношении обвиняемых, пять из которых являются девушками возрастом от 22 до 30 лет, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд.