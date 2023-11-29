В Челябинской области выдачу разрешений на охоту переведут в цифровой режим

Регион будет участвовать в эксперименте

Челябинская область начнет эксперимент по выдаче разрешений на охоту в цифровом виде. Это значит, что южноуральцев избавят от посещения госорганов для получения специального документа на добычу охотничьих ресурсов. В областном Минэкологии пояснили, что в пилотном проекте примут участие четыре региона.

В эксперименте «Цифровой алмаз» планируют принять участие Новосибирская область, Республика Саха (Якутия) и Кемеровская и Челябинская области. Проект позволит полностью исключить посещение охотниками госорганов не только для получения разрешения на охоту, но и для отчетов по этим разрешениям.

«Цифровой мир уже давно прочно вошел в нашу жизнь и продолжает совершенствоваться во всех сферах. Уверен, что новая услуга поможет нам значительно сэкономить время и сделать получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов более удобным для граждан», — пояснил начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Министерства экологии Челябинской области Андрей Питовин.