В Челябинской области выбрали нового главу региональной нотариальной палаты

Нотариусы отдали большинство голосов Наталье Кузьминой

В Челябинской области избрали нового президента региональной областной нотариальной палаты. Им стала челябинский нотариус Наталья Кузьмина. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе Челябинской областной нотариальной палаты.

«4 февраля состоялось отчетно-выборное собрание членов Челябинской областной нотариальной палаты. В работе собрания принял участие президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. Главным вопросом повестки собрания были выборы президента Челябинской областной нотариальной палаты. Большинством голосов нотариусов им избрана нотариус Челябинского городского округа Наталья Кузьмина»,— уточнили в ведомстве.

На собрании с приветственным словом к нотариусам обратились первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, первый заместитель председателя комитета Заксобрания Челябинской области по законодательству Олег Садовских и исполняющий обязанности начальника управления министерства юстиции по Челябинской области Евгения Шангина.

Напомним, ранее на протяжении 15 лет должность президента Челябинской областной нотариальной палаты занимал Сергей Третьяков.