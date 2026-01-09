В Челябинской области выбрали лучшие самодельные новогодние подарки

В этом году на конкурс представлено более ста работ

В Челябинской области выбрали лучшие новогодние подарки, сделанные своими руками из вторсырья. В этом году на конкурс представлено более 100 таких работ, 23 из которых жюри определило как лучшие в своих возрастных категориях, сообщает пресс-служба министерства экологии региона.

Конкурс, направленный на развитие экологического творчества и бережного отношения к ресурсам, традиционно собрал много интересных изделий, выполненных из вторсырья: пластиковых бутылок, картона, старых дисков, текстиля и других материалов.

Отметим, конкурс проходит на Южном Урале с 2012 года и соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие». Всего участие в нем приняли более 70 тысяч человек.