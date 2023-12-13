В Челябинской области выбрали лучшие государственные паблики

Жюри оценивало оперативность, креативность, взаимодействие с читателями и новые форматы

Более 120 сообществ сразились за звание лучшего в первом конкурсе государственных пабликов в соцсетях. Лучших определяли в семи номинациях, также награды получили 18 администраторов сообществ. Жюри оценивало креативный подход к ведению соцсетей, обратную связь с подписчиками, уникальные рубрики и новые форматы, сообщает оргкомитет конкурса.

Напомним, с 1 декабря 2022 года закон обязал госорганизации всех уровней вести страницы в соцсетях. Это помогает ведомствам сблизиться с жителями и узнать об их потребностях. Сегодня сообщество во «ВКонтакте» имеет каждое учреждение области — это почти четыре тысячи пабликов. Их аудитория достигает 3,5 миллиона человек.

«Челябинская область вошла в двадцатку сильнейших регионов. По сути, мы становимся лидерами. Госпаблики — это живой и современный формат. В соцсетях гораздо удобней получать информацию, есть возможность прямой коммуникации»,— прокомментировал вице-губернатор Челябинской области Александр Козлов.

Победителями среди пабликов министерств стали: сообщества культуры, группы министерств социальных отношений и здравоохранения Челябинской области.

Лучшими госпабликами местного самоуправления признали управление по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения Челябинска, администрацию Красноармейского района, отдел культуры Сосновского района и администрацию Кунашакского района.

Администраторы сообщества — это лица ведомств в социальных сетях, которые не только создают контент, но и общаются с населением. За активную работу с южноуральцами отметили Минкульт, а также администрации Златоуста и Кунашака.

Среди пабликов здравоохранения отметили Городскую больницу № 2 Магнитогорска, Областную психоневрологическую больницу № 5 Магнитогорска и Медсанчасть № 72 Трехгорного.

Среди госпабликов сферы образования лучшими стали школа № 61 Магнитогорска, Южноуральский энергетический техникум и детский сад № 134 «Нотка» Магнитогорска. Креативней других о культуре сообщают Красносельский клуб «Данко», ДК Кунашака и Бобровская централизованная клубная система. Эти паблики впечатлили жюри регулярностью публикаций и подходом к ведению соцсетей. Они снимают ролики, проводят опросы и конкурсы, отвечают на комментарии подписчиков.

Организаторами конкурса стали правительство Челябинской области и Центр управления регионом (ЦУР).

«Все чаще наши жители обращаются именно к социальным сетям, поэтому важно развиваться, чтобы госпаблики стали интересным и полезным ресурсом, который жители будут с удовольствием читать и подписываться», — обозначила главную цель начальник управления пресс-службы и информации регионального правительства Мария Хворостова.

Сегодня госпаблик — это не просто источник информации, но и полезный сервис, где можно записаться к врачу, в кружок или секцию, а также задать вопрос ведомству онлайн. ЦУР помогает развивать функционал сообществ.

«С начала года мы провели 31 семинар для администраторов госпабликов, рассказываем им, как вести сообщество и общаться с подписчиками. И это дает результаты: пользователи вовлечены, а количество подписчиков постоянно растет. Будем и дальше помогать госпабликам развиваться», — отметил руководитель ЦУР Александр Хорин.