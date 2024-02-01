В Челябинске завершился региональный этап конкурса «Мой добрый бизнес», в рамках которого предприниматели создавали социальные проекты. По итогам отбора восемь южноуральских работ представят на межрегиональном этапе. Они будут бороться за гранты и льготы, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Победителем в номинации «Лучший проект в сфере здорового образа жизни и спорта» стала программа «Новые вершины», которую реализует горнолыжный комплекс «Егоза». Этот проект направлен на адаптацию детей и сирот. Старт программы начался с бесплатных занятий для подопечных детского дома из Кыштыма.
«Проект стал неотъемлемой частью работы всего горнолыжного комплекса, мы смогли найти партнеров и обеспечить детей подарками. Сейчас в планах — охватить больше воспитанников детских домов, вовлечь новых инструкторов, закупить инвентарь для детских домов», — рассказала куратор проекта Елена Санникова.
Лучшим социальным проектом для обеспечения занятости стал проект «Работаем вместе». В рамках этой программы люди с ментальными нарушениями осваивают навыки творчества. В первой группе прошли обучение шесть человек, а сейчас их число выросло до 80, трудоустроено 30.
«Не все специализированные учреждения дают возможность получить какую-то профессию. Мы закрываем эту потребность и социализируем людей с особенностями. Спрос на это действительно есть, к нам обращаются коррекционные школы. Мы продолжаем развиваться и в этом году планируем запустить проект „Путь в профессии“, трудоустройство на открытом рынке труда», — рассказала создатель проекта Людмила Григорьева.
Конкурс организован Минэкономразвития России для выявления лучших практик социального предпринимательства среди субъектов МСП и НКО. Оператор регионального конкурса — центр «Мой бизнес» при поддержке регионального Минэкономразвития.
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