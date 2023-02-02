В Челябинской области выбирают самую талантливую осужденную

Служба исполнения наказаний проводит отбор на всероссийский конкурс

В местах лишения свободы нашего региона проходят отборочные этапы Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!». Участие в нем принимают женщины, которые сейчас находятся в следственных изоляторах и исправительных колониях. Как сообщили в ГУФСИН по Челябинской области, участницам предстоит показать свои творческие способности, кулинарное мастерство и даже искусство моделирования одежды. В результате должен получиться яркий образ, который оценит жюри.

Конкурс подразделен на несколько номинаций: «Хозяюшка», «Страна», «Модный показ», «Творческий конкурс» и «Визитная карточка». Так, например, девушки из отряда по хозяйственному обслуживанию СИЗО-3 начали готовиться к конкурсу заранее, а одна из них, Карина Левко, участвует в нем уже второй год подряд. Она подготовила наряд и будет исполнять песню «Наши дети» в сопровождении оригинального музыкального инструмента нарсьюха (в переводе с языка ханты — «играющее дерево»).

«Девушка признается, что победа в творческом конкурсе для нее имеет невероятно большое значение, и очень надеется на нее. Она хочет, чтобы близкие люди видели, что она стремится к исправлению, и могли ею гордиться», — отмечают в ведомстве.

В администрации изолятора согласны, что конкурс способствует воспитательной работе, нравственному, эстетическому и духовному развитию. Победительница регионального этапа представит область в финале перед конкурсной комиссией ФСИН России.

Осужденные девушки в Челябинской области не только демонстрируют свои творческие умения, но и приносят пользу нашей армии. В ноябре прошлого года стало известно, что центр трудовой адаптации осужденных удвоит производство раскладных походных кроватей, а также продолжит шить форму, трикотаж и маскировочные сети для мобилизованных южноуральцев.