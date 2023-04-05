«Педагог всегда на виду, в центре внимания. От его искусства общения, от манеры держаться зависит, насколько воспитанники заинтересуются его предметом. Наш конкурс даст участникам новые знания в области этикета, стиля, актерского мастерства, фотопозирования», — говорит председатель Челябинской областной организации Профсоюза работников образования и науки Юрий Конников.
Конкурс «Педагог — личность, стиль, образ» проводится с 1 апреля по 1 ноября по трем номинациям:
— «Педагог на стиле» (жюри будет оценивать фотосессию и дефиле педагогов);
— «Секрет этикета» (это конкурс видеороликов с творческим выступлением);
— «Моя роль — учитель» (конкурс видеороликов с отрывками театральных постановок).
Положение о конкурсе-фестивале опубликовано по этой ссылке.
Между тем на этой неделе в Челябинской области назовут имя учителя года.