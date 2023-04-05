В Челябинской области выберут самого стильного педагога

На Южном Урале стартует новый фестиваль-конкурс для учителей

Областной профсоюз работников образования объявил конкурс на самого стильного педагога. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Педагог всегда на виду, в центре внимания. От его искусства общения, от манеры держаться зависит, насколько воспитанники заинтересуются его предметом. Наш конкурс даст участникам новые знания в области этикета, стиля, актерского мастерства, фотопозирования»,

— говорит председатель Челябинской областной организации Профсоюза работников образования и науки Юрий Конников.

Конкурс «Педагог — личность, стиль, образ» проводится с 1 апреля по 1 ноября по трем номинациям:

— «Педагог на стиле» (жюри будет оценивать фотосессию и дефиле педагогов);

— «Секрет этикета» (это конкурс видеороликов с творческим выступлением);

— «Моя роль — учитель» (конкурс видеороликов с отрывками театральных постановок).