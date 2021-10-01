В Челябинской области выберут лучшего блогера

Участниками конкурса уже стали как молодые люди, так и блогеры-пенсионеры

Жителей Челябинской области приглашают поучаствовать в конкурсе «Лучший блогер Южного Урала». Победителей определят в разных возрастных категориях и вне зависимости от того, занимается участник блогингом профессионально или же он новичок в этом деле.

Участником может стать любой житель Челябинской области, который ведёт свой блог в социальных сетях, однако для выхода в финал придется постараться: жюри, в первую очередь, будут учитывать не популярность страницы участника, а то, насколько качественно он выполнит задания конкурса.

Блогеры от 14 до 35 лет попадут в младшую возрастную категорию и будут бороться в номинации «Лучший ресурс для твоего дедушки», в рамках которой им будет нужно создать публикацию, полезную для старшего поколения. От инструкции к смартфону до гайда по продвижению контента — на что хватит фантазии участника.

Для старшей возрастной категории, куда войдут участники от 55 лет, задание проще: достаточно регулярно вести свой блог, рассказывая об интересных и важных событиях, происходящих в жизни.

«Делать публикации в социальных сетях, делиться своим опытом и впечатлениями можно в любом возрасте. Интернет сегодня доступен практически повсеместно. Однако в большей степени контент в социальных сетях создают и размещают на регулярной основе все-таки представители молодежи», — отмечает руководитель проекта Игорь Коновалов.

Уже сейчас организаторы получили несколько десятков заявок на участие. Что интересно, среди них больше желающих побороться за звание лучшего блогера оказалось среди представителей старшего поколения.

К примеру, один из участников старшей категории Ольга Титченко ведёт блог во «ВКонтакте», где делится со своими подписчиками историями и фотографиями из путешествий.

«Меня сын на это сподвиг. Он мне на новый год подарил телефон, научил фотографировать, установил приложения, чтобы фотографии редактировать. И я стала выкладывать свои фотографии, подбирая к ним стихи русских классиков. А в этом году я исполнила свою давнюю мечту — съездила на Байкал. И вот как мы сели в поезд, я начала выкладывать посты, рассказывать о поездке. Получила хороший отклик», — рассказывает Ольга Титченко.

Организаторы отмечают, что восемнадцать победителей (по девять в каждой номинации) получат полезные призы — денежные сертификаты в магазин электроники, а также возможность пройти обучение по SMM.

Имена победителей конкурса «Лучший блогер Южного Урала» объявят в конце ноября, на итоговом форуме «Интел-Интернет — будущее межпоколенческой коммуникации»

Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте intel-internet.ru до 1 ноября.