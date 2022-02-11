В Челябинской области пройдет конкурс «PROкоманду» среди детских и молодежных общественных объединений. Заявки принимаются до 2 марта, сообщает пресс-служба регионального Минобра.
«Участникам предстоит пройти три конкурсных испытания: разработать визитную карточку своей команды, рассказать о лучшем проведенном мероприятии и не забыть поделиться своим опытом на страницах социальных сетей», — рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.
Принять участие в конкурсе можно в одной из пяти номинаций: это социально-гуманитарная, художественная, туристско-краеведческая, естественно-научная и военно-патриотическая.С условиями участия и требованиями к оформлению заявки можно ознакомиться здесь.