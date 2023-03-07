В Челябинской области вводятся сертификаты на оплату детских кружков и секций

Деньги от государства будут перечислять напрямую образовательной организации

С 1 сентября в Челябинской области появятся электронные сертификаты, которыми можно оплатить детские кружки и секции, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Сертификат на дополнительное образование можно будет получить на каждого ребенка в возрасте от 5 до 18 лет.

«При оформлении сертификата открывается персональный счет, на который зачисляются деньги от государства. Позже средства будут направлены в образовательную организацию, с которой родители ребенка заключили договор. Сумма сертификата определяется регионами самостоятельно»,

— добавляют в пресс-службе.

Родители смогут оплатить сертификатом занятия в учреждениях, кружках и секциях, которые внесены в региональный реестр исполнителей госуслуг. Перечень организаций, которые пройдут аккредитацию, а также список секций и кружков, занятия в которых можно оплатить сертификатом, появится позже на портале Навигатор дополнительного образования детей

Пока же первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт провела заседание межведомственной рабочей группы по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. До 1 июня Минобр планирует разработать нормативно-правовую базу для внедрения новой системы.

Также определен перечень из 36 базовых услуг на реализацию дополнительных образовательных программ по всем шести направленностям дополнительного образования. Родители смогут оформить сертификат, только выбирая из такого перечня.