В Челябинской области ввели выплаты семьям с детьми, страдающими муковисцидозом

Мера поддержки заработает в 2026 году

В Челябинской области с начала 2026 года семьи, воспитывающие детей с муковисцидозом, будут получать ежемесячные выплаты в размере 5 963 рублей. По поручению губернатора Алексея Текслера в регионе расширили меры социальной поддержки для семей, дети в которых страдают редкими заболеваниями, сообщили в пресс-службе Минсоца Челябинской области.

По данным регионального Минздрава, в Челябинской области 56 детей имеют диагноз «муковисцидоз». Это наследственное заболевание, при котором выделяемый экзокринными железами секрет — слюна, ферменты, пот — становится густым и нарушает работу дыхательной, пищеварительной и других систем.

Для оформления выплаты родителям необходимо подать заявление в управление соцзащиты по месту жительства или на портале «Госуслуги».

Напомним, в Челябинской области выплаты на детей с редкими заболеваниями — фенилкетонурией, целиакией, буллезным эпидермолизом и ихтиозом — предоставляются с 2022 года. С 1 января 2026-го в этот перечень также войдет муковисцидоз.

На сегодняшний день в регионе проживает порядка 400 детей с редкими заболеваниями.