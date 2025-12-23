В Челябинской области ввели в эксплуатацию 27 километров инженерных сетей

Это улучшило качество коммунальных услуг для 73 тысяч местных жителей

В Челябинской области в эксплуатацию ввели 27 километров инженерных сетей. Это позволило улучшить качество коммунальных услуг для 73 тысяч местных жителей. Программа модернизации коммунальной инфраструктуры реализуется при поддержке Фонда развития территорий.

По большей части работы охватывали сети водоснабжения — 24,5 километра, а также 3,1 километра теплосетей. Модернизировали 23 участка: в Ашинском, Кунашакском, Нагайбакском, Уйском, Чебаркульском районах и в Златоустовском, Миасском, Трехгорном городских округах.

С 2023 года в Челябинской области ввели в эксплуатацию 169,6 километра инженерных сетей, а также 2 котельные.