В Челябинской области ввели ограничения движения большегрузов из-за жары

Температура воздуха в регионе поднялась до +33 градусов и выше

Сегодня, 31 мая, с 12:00 до 20:00 и в это же время 1 июня на участках федеральных трасс, проходящих через территорию Челябинской области, ограничат движение большегрузов из-за сильной жары. Об этом сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал».

Для грузовиков закрыли следующие участки:

М-5 «Урал» с 1548 по 1871 километр;

М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу с 11 по 130 километр;

А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан с 16 по 146 километр;

Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск с 12 по 465 километр;

Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к Тюмени с 0 по 91 километр.

Также закрыт участок трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган с 125 по 356 километр.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.