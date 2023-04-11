В Челябинской области ввели карантин после гибели домашней собаки от бешенства

Животное заразилось от дикой лисицы

В селе Калуга-Соловьевка Красноармейского района объявлен карантин по бешенству. Там от смертельной инфекции умерла домашняя собака. С начала года это уже 11-й случай бешенства в Челябинской области, сообщили сегодня, 11 апреля, в южноуральском управлении Россельхознадзора.

Село Калуга-Соловьевка находится на востоке региона, у самой границы с Курганской областью. Как рассказали корреспонденту ИА «Первое областное» на Красноармейской ветстанции, труп собаки из этого населенного пункта им привезли 3 апреля, а на следующий день подтвердился предварительный диагноз — бешенство.

«Со слов хозяина, до этого собака контактировала с лисой. От нее она, скорее всего, и заразилась», — пояснили на ветстанции.

В настоящее время в радиусе одного километра вокруг очага инфекции объявлен 60-дневный карантин. На неблагополучной территории проводится дезинфекция, ветеринары совершают подворовые обходы для выявления потенциально больных животных и проводят внеплановую вакцинацию всех восприимчивых к бешенству четвероногих.