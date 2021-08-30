В Челябинской области ввели карантин по птичьему гриппу

Ограничительные мероприятия объявили в Аргаяшском районе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении ограничительных мероприятий для предупреждения распространения птичьего гриппа. Высокопатогенная инфекция домашней птицы обнаружена в поселке Худайбердинский Аргаяшского района. Вокруг населенного пункта выделены зоны угрозы и наблюдения, а сам поселок закрыт на карантин. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Эпиоозотическим очагом заболевания птицы стало крестьянско-фермерское хозяйство в поселке Худайбердинский. Теперь здесь закрыт доступ посторонним лицам и транспорту, ограничено движение транспорта и выгул птицы по населенному пункту.

В понедельник, 30 августа, СМИ Аргаяшского района рассказали, что первыми тревогу о состоянии живности забили фермеры, производящие мясо птицы. Они отвезли биоматериал в лабораторию города Владимир. После подтверждения опасной для птицы инфекции начались оперативные ветеринарные мероприятия. В выходные дни на территории фермы сожгли 1,5 тысячи птиц, сообщает газета. Но, благодаря перемене погоды и принятым мерам удалось остановить падеж.

Ограничительные мероприятия будут действовать до специального распоряжения правительства региона.