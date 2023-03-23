В Челябинской области введут штрафы до трех тысяч рублей за выгул собак без намордников

Депутаты ЗСО одобрили проект закона о наказании за нарушение требований к содержанию животных

Жителям Челябинской области введут штрафы за неправильный выгул и содержание животных. Санкции до трех-пяти тысяч рублей грозят владельцам собак, не соблюдающим дополнительные требования к содержанию домашних животных. Новые критерии ввели в регионе в начале 2023 года. Теперь комитет по законодательству одобрил проект закона о штрафах, сообщается на сайте заксобрания Челябинской области.

Напомним, министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин подписал приказ, который утверждает дополнительные требования к содержанию домашних животных.

Владельцы не должны допускать причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также имуществу со стороны домашнего животного. При этом наказывать четвероногого, нанося увечья и травмы, тоже нельзя. Запрещается содержать питомцев в местах общего пользования и на придомовой территории многоквартирных домов.

Под запрет попадает загрязнение мест общего пользования «продуктами жизнедеятельности домашних животных».

Позже в области запретили подкармливать бродячих собак.

Теперь депутаты предлагают ввести наказания за нарушение этих норм:

1) за жестокое обращение с домашними животными (истязание, в том числе голодом, жаждой, побоями, нанесением травм), если это деяние не содержит признаки преступления, предусмотренного Уголовными кодексом РФ, предлагается установить штраф для граждан от трех тысяч до пяти тысяч рублей;

2) за содержание домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов, а также на придомовых территориях многоквартирных домов — штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей;

3) за загрязнение домашними животными мест общего пользования многоквартирных домов и (или) территорий общего пользования продуктами их жизнедеятельности — штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей;

4) за выгул собак на территориях общего пользования без поводка, выгул собак, имеющих высоту в холке свыше 40 сантиметров, без поводка и намордника на указанных территориях — штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей;

5) за выгул домашних животных в отсутствие осуществления контроля со стороны их владельцев или иных осуществляющих надзор за домашними животными лиц (самовыгул) — штраф от одной тысячи до двух тысяч рублей;

6) за выгул собак, имеющих высоту в холке свыше 40 сантиметров, лицами, не достигшими четырнадцатилетнего возраста, — штраф от одной тысячи до двух тысяч рублей;

7) за выгул собак лицами, находящимися в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, — штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей.

«Полномочиями по составлению протоколов о совершении административных правонарушений предлагается наделить органы местного самоуправления. Рассматривать дела будут административные комиссии. Комитет по законодательству рекомендовал Законодательному собранию принять проект закона в первом чтении», — пояснили в Заксобрании.

Напомним, местные власти также утвердили список мест, куда запрещено возвращать бесхозных собак после отлова.