В Челябинской области собираются ввести подъемные для работников скорой помощи

Законопроект об этом разрабатывают в Минздраве

Минздрав Челябинской области продолжает искать новые способы борьбы с кадровым дефицитом. Сегодня ведомство готовит законопроект, который предполагает единоразовую выплату медикам, которые устраиваются на работу в службу скорой медицинской помощи. Об этом в понедельник, 4 марта, в эфире ЦУРа заявил заместитель министра здравоохранения региона Евгений Ванин.

По словам Ванина, кадровый дефицит медиков переживают многие страны. По данным ВОЗ, во всем мире не хватает более 40 тысяч врачебных специалистов, а, к примеру, во Франции уже ввели в обиход понятие «врачебная пустыня». Так называют какую-то территорию, где нет не только врачей, но и среднего медицинского персонала.

«В нашей стране ситуация лучше. На Южном Урале укомплектованность организаций медицинскими кадрами достигает 90 процентов, но нам все еще нужны около 1700 врачей и чуть больше 900 фельдшеров и медицинских сестер», — заявил Евгений Ванин.

Замминистра отметил, что отрасль медицины долгое время не ощущала притока молодых врачей, но ковидная пандемия изменила отношение к медикам. Сейчас в России и на Южном Урале действуют беспрецедентные меры поддержки медиков, и они привлекают в систему регионального здравоохранения около 350—380 новых специалистов каждый год, динамика притока кадров положительная.

Вузы и медучилища ведут целевой прием абитуриентов по заказу Минздрава, около 75% целевиков остаются в профессии. Зарплата медиков зачастую выше средней по экономике. При переезде в малые города и сельские территории можно рассчитывать на подъемные.

«По аналогии с программами „Земский врач“ и „Земский фельдшер“ мы хотим ввести выплаты для специалистов, которые устраиваются на работу в службу скорой помощи. Думаем, что врачам можно выплачивать по 800 тысяч рублей, а среднему медицинскому персоналу — по 400 тысяч. Такой законопроект готовит Минздрав. Повторю: пока это только законопроект», — рассказал Евгений Ванин.

Также Евгений Ванин заметил, что отдельные территории области делают ставку на выделение молодым медикам не квартиры, а частного дома с небольшим участком. Это более привлекательный вариант, особенно для молодых, которые заводят семьи и рожают детей. Частный дом позволяет укоренить медицинского специалиста.