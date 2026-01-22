В Челябинской области введут новый формат взаимодействия с депутатами-ветеранами СВО

С ними на регулярной основе будут встречаться министры регионального правительства

Министры правительства Челябинской области будут регулярно встречаться с депутатами из числа ветеранов СВО на базе благотворительного фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций». О новом формате взаимодействия договорились губернатор Алексей Текслер и председатель правления фонда Анатолий Еремин.

Ожидается, что такая прямая коммуникация позволит ветеранам не только успешно осваивать образовательную программу, но и получать практическую поддержку от профильных министерств для решения проблем жителей в своих муниципалитетах.

Также планируется дальнейшее развитие Методологического центра фонда, специализирующегося на обучении депутатов-ветеранов СВО.

В ходе встречи стороны обсудили итоги работы фонда за 2025 год, поддержку ветеранов СВО и их семей и укрепление механизмов этой поддержки. По словам губернатора, «в решении вопросов ветеранов и их семей важно опираться не только на государственные структуры, но и на мнение независимых экспертов, чтобы видеть полную картину».

Подводя итоги встречи, Анатолий Еремин поблагодарил губернатора за внимание к работе фонда и судьбам ветеранов СВО и их семей.

«В целом в регионе выстроена комплексная работа с ветеранами СВО. И эта работа у губернатора в приоритете и, что самое главное, ведется искренне и от всего сердца», — отметил он.