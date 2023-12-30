В Челябинской области введено ограничение движения на участке трассы М-5 из-за снега

Осадки не прекращаются в горнозаводской зоне

Сегодня, 30 декабря, в Челябинской области снова идет снег. Обильные осадки с вечера не прекращаются в горнозаводской зоне региона. В связи с этим на участке трассы М-5 от Миасса до Башкирии ограничение движения будет действовать ориентировочно до 12:00, сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал».

Водителей настоятельно просят отказаться от дальних поездок во избежание ЧП. Отправляться в путь рекомендуют только в случае крайней необходимости. При этом следует тщательно подготовиться к поездке: взять лопату, теплые вещи, термос с горячим чаем, полностью заряженный телефон, а также налить полный бак топлива.

«На дорогах в круглосуточном режиме несут службу сотрудники ДПС и дорожная техника, которые нацелены на обеспечение безопасности дорожного движения и оказание помощи. При возникновении затруднительных ситуаций обращайтесь к ближайшему экипажу ДПС или звоните по номеру 112»,— рекомендовали в областной ГИБДД.