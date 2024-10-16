В Челябинской области вузы предоставят преференции при поступлении участникам ДЭФ

На Южном Урале экологическое просвещение начинается с детства

Тема образования и получения будущей профессии особенно интересовала ребят в ходе пленарной сессии Всероссийского детского экологического форума. Губернатор Алексей Текслер рассказал, как регион развивает это направление. Более того, его инициативу предоставлять дополнительные преференции при поступлении участникам ДЭФ уже поддержал один из крупнейших челябинских вузов, передает корреспондент информагентства.

Ученики профильного экокласса из Красноярского края попросили поддержки на открытие профильных классов во всех школах страны. По словам Дмитрия Кобылкина, задания по экологии нужно включать в школьную программу. Это расширит экологическое просвещение детей.

Алексей Текслер рассказал, как направление развивается в Челябинской области:

«Мы у себя в регионе для начальных классов сделали специальные учебники, у нас программы на наших областных каналах детские, которые сами дети ведут. Программы про экологию: как нужно вести себя, что делать на природе, как сохранять природу и заниматься экологией. Все это является основной частью этой работы, поэтому, если вы об этом думаете, давайте дополнительные гранты сделаем, будем вместе развивать это направление. Мне кажется, оно очень правильное».





Также глава региона рассказал и про дополнительное образование школьников, которое в числе других направлений включает и экологию. Открыты в Челябинской области и возможности получить профильное образование. Студенты экологической отрасли уже с первых курсов проходят практику на предприятиях и в ведомствах, а затем трудоустраиваются. В столице Южного Урала идет строительство крупнейшего межвузовского кампуса мирового уровня. В нем будут работать новейшие лаборатории.

Кроме того, Алексей Текслер предложил предоставлять участникам ДЭФ дополнительные преференции при поступлении. Челябинские вузы уже в 2025 году могут учитывать достижения участников при поступлении на различные формы обучения. Инициативу уже поддержал один из вузов — Южно-Уральский государственный университет.

«Наш университет готов уже в ближайшее время обсудить возможные нововведения в правила приема предстоящего года», — рассказал ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

Всероссийский детский экологический форум проходит в Челябинске второй год. Он «вырос» из регионального форума. Команды-победители получат денежную поддержку на реализацию своих проектов.