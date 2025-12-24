В Челябинской области вторые сутки ищут 13‑летнюю девочку

Она ушла из дома в Копейске

В Челябинской области вторые сутки ищут 13-летнюю девочку. Она ушла из дома в Копейске 22 декабря, с тех пор ее местоположение неизвестно, сообщает региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Ребенка разыскивают по следующим приметам: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые с рыжиной, карие глаза. Она была одета в черные куртку, штаны, джинсы и шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска Христине: 89511115354.