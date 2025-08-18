В Челябинской области вторая декада августа завершится жарой под +30

В регион возвращается летняя погода

На наступившей неделе погода в Челябинской области пойдет на поправку: в регион вернется летнее тепло, а дожди будут несильными и кратковременными. Осадки ожидаются в течение рабочей недели, к выходным должно быть сухо. Подробнее о погоде с 18 по 24 августа — в материале ИА «Первое областное».

«Эпоха малоподвижного, вросшего в Урал циклона заканчивается, теперь через регионы циклоны будут перемещаться, не задерживаясь надолго. Дожди уже не будут ежедневными, но и надеяться на устойчиво сухую погоду в ближайшую неделю не стоит»,— уточнили в Уральском Гидрометеоцентре.

Неделя будет теплой: благодаря юго-западным воздушным потокам температура будет подниматься до +25 градусов и выше. Самым теплым днем станет вторник, 19 августа, — ожидается прогрев почти до +30 градусов.

Предварительно, в Челябинске сегодня днем будет до +22 градусов и небольшой дождь. Во вторник пасмурно, но без осадков. Воздух прогреется до +28 градусов. В среду и четверг температура снова снизится до +20 и пройдут дожди. С пятницы осадков не будет, воздух начнет прогреваться. В конце недели синоптики обещают +26 градусов.

На юг региона поступать тепло начнет уже сегодня — синоптики обещают до +26 градусов. В среду резко похолодает и пройдет дождь, после погода снова начнет выправляться: осадки прекратятся, потеплеет до +28 градусов.

На севере Челябинской области почти вся неделя ожидается прохладной. А в дни, когда в других районах будет жарко, в северных будет умеренно тепло. Дожди ожидаются до четверга.