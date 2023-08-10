В Челябинской области вспоминают наводнение 10‑летней давности

Грозят ли нам сейчас дождевые паводки

Начало августа 2013 года в Челябинской области для многих жителей — воспоминания с содроганием. Из-за проливных дождей на юге региона вышли из берегов реки, прорвало дамбы плотин. Вода захлестнула поселки Нагайбакского, Карталинского и Варненского районов. Люди заснули в своих домах, а рассвет встретили в школах, детских садах и сельских клубах. В информационном агентстве «Первое областное» вернулись к событиям того времени, а заодно и узнали, чего ждать от ежедневных предупреждений о сильных дождях в августе года нынешнего.

Автор этого материала хорошо помнит хронологию того потопа, потому что ночь с 9 на 10 августа провела в пункте временного размещения для пострадавших. Уехала я из Фершампенуаза в село Париж с фотоаппаратом и телефоном, а вернуться домой уже не успела. Пришлось спать на мате на втором этаже школы. В Париже тогда только школа и небольшая улица рядом оказались незатопленными.

Дожди непрерывно лили три недели. Казалось, что небеса просто выплеснули все, что накопилось за несколько лет. В воде остались поля, огороды, плантации картофеля. 8 августа в селе Париж вышла из берегов река Кизил-Чилик. Безобидная, казалось бы, речушка, в летнее время больше похожая на ручей, тихо, но наступательно приближалась к домам селян.

Парижане тогда еще не особо верили, что их может залить настолько, что потом потоки воды будут просто выплескиваться из окон домов на улицу. Селян больше волновал урожай: из-за влаги они остались без кормов для животных, да и себе заготовки делать не из чего. Коммунальщики рыли траншеи вдоль дорог, отводя воду.

Но ночью пришла большая вода. Пожарная часть вывела всю технику на улицы села и сообщала по громкоговорителю об эвакуации. Люди просыпались, соскакивали с кроватей и уже оказывались по щиколотку в воде в собственных домах. Электричество отключилось.

«Я достал из гаража надувную лодку, она была у меня накачана уже несколько дней. До гаража уже дошел по пояс в воде. И просто поплыл по улицам села за своими соседями, родными. Всех собирали в школе. Страшно было», — вспоминает сейчас житель села Париж Иван Батраев.

За сутки дорога между Фершампенуазом и Парижем превратилась в полосу препятствий: грунт под асфальтом просто размыло. Через несколько километров машину нашей редакции остановила ДПС и запретила ехать дальше. Пришлось пересаживаться к спасателям, а возле подъезда в село — в амфибию на гусеничном ходу, которую быстро доставили военные. Это был единственный способ добраться в Париж, потому что уже ни дороги, ни моста, что еще накануне начал скрываться под водой, видно не было.

Днем 9 августа все еще лил дождь, но основной поток воды сошел с улиц. В низинах все еще плавали коровы, собаки, которых еще ночью селяне отпустили из сараев на свободу. Между парижской школой и «большой землей» организовали доставку воды, продуктов, гуманитарной помощи. Военные вывезли роженицу в Магнитогорск, у женщины от волнения едва не начались схватки.

10 августа мы возвращались в Фершампенуаз со спасателями и не верили своим глазам: по полянам бурным потоком текли реки. Теперь вода из Парижа стала наступать на Фершампенуаз.

«Больше всего меня пугал этот пейзаж. Идет дождь. Там, где еще вчера было поле, теперь река с потоком и очень широким руслом. Вся это вода стекалась в реки Гумбейку и Кызыл-Чилик, что вокруг Фершамки. Реки быстро вышли из берегов. Это такая тихая, наступательная стихия, которая тоже дошла до домов», — вспоминает Ольга Иванова.

В Карталинском районе основной потоп тоже пришелся на 9 августа. Первым в экстренные службы обратился накануне машинист электровоза. Он сообщил, что на перегоне Анненеский — Начальное зафиксирован выход воды на пути. На участке железнодорожных мостов вода поднялась на четыре метра в высоту, чтобы не размыло опоры мостов, на насыпь вывалили более тысячи кубометров щебня.

«Нас спас сосед. В три часа ночи он постучался к нам и сказал об эвакуации». «Нам говорили: вода поднимается, вода поднимается. И мы сразу стали собираться». «В чем были, в том нас и забрали. Меня вынесли на руках уже». «Все намокло, холодильник по кухне плавал», — делятся воспоминаниями жители в эти дни с местной газетой «Карталинская новь».

Спасатели работали круглые сутки. Многие селяне не покидали свои дома, предприниматели оставались в магазинах, боясь мародерства. После ухода воды спасатели и коммунальщики устраняли последствия стихии.

«Вспоминать очень тяжело, жили в Полтавке. Муж ушел в ночь на работу, я с маленьким сыном на девятом месяце беременности дома. Ну, слава Богу, вовремя уехали... Потом неделя стирки, разбор завалов... А 16 августа дочь родилась... Сценарий — хоть кино снимай», — делится своими воспоминаниями Елена Лукьянова из Карталинского района.

Жертвами наводнений стали три южноуральца, ущерб аграриев оценивали в несколько миллиардов рублей. Пострадавшим выплатили компенсации, помогли отремонтировать дома. Экстренно восстанавливали разрушенные объекты инфраструктуры, ЖКХ, дороги.

Дожди, которые уже в августе этого года успели надоесть южноуральцам, вернули нас к событиям потопа 10-летней давности. В информагентстве решили узнать, представляют ли сейчас угрозу Челябинской области сильные дожди, о которых с 31 июля сообщают в штормовых предупреждениях почти каждый день.

«Дождевой паводок с конца июля по начало августа — привычное для Южного Урала явление. После 7-летней засухи, что мы наблюдаем, нынешние дожди — просто спасение. По наблюдениям, уровень воды в реках не поднимался выше норм на это время. Бояться подтопления точно не стоит», — пояснила заместитель начальника челябинского филиала Гидрометцентра Ирина Попова.

Она также добавила, что в ближайшие пять дней сильных ливней не ожидается, август на Южном Урале будет теплым и комфортным для окончания лета.