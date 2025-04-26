В Челябинской области вспоминают аварию на Чернобыльской АЭС

Это событие стало горьким, но важным уроком для всего человечества, подчеркнул Алексей Текслер

Сегодня, 26 апреля, во всем мире вспоминают одну из самых трагических катастроф — аварию на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. ЧП произошло в ночное время в 1986 году во время проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности.

Это событие, как и радиоактивное загрязнение реки Теча, авария на комбинате «Маяк», испытания на Семипалатинском полигоне, стало горьким и важным уроком для всего человечества, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Помня о разрушительных последствиях радиационных катастроф, мы с особым вниманием относимся сегодня к вопросам экологического благополучия, соблюдению самых строгих правил и требований безопасности на объектах, где могут возникнуть риски техногенных аварий»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Он добавил, что Челябинская область как родина трех атомградов бережно использует ядерные технологии, чтобы спасать жизни людей и надежно обеспечивать безопасность России от любых внешних угроз.

Со дня трагедии, которая так или иначе затронула жизни миллионов людей, прошло почти 40 лет. Но до сих пор россияне помнят тех, кто пострадал от радиационной аварии, кто ценой собственного здоровья ликвидировал ее последствия.

«Среди этих мужественных и самоотверженных людей было немало южноурацев. Гордимся их подвигом и будем во всем следовать их примеру»,— сказал Алексей Текслер.