В Челябинской области все пострадавшие от паводка покинули ПВР

Подтопленными остаются 15 жилых домов

По данным на утро 7 апреля в Челябинской области подтопленными из-за паводка остаются 15 жилых домов и 81 приусадебный участок. Людей в пунктах временного размещения нет, они вернулись в свои дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Сотрудники МЧС России продолжают работы по ликвидации последствий паводка. Оказана адресная помощь 165 гражданам. Ведется постоянный мониторинг уровня воды на основных и временных гидропостах, а также на подтопленных территориях»,— добавили в ведомстве.

На контроле также остаются 11 мест перелива воды через региональные и муниципальные районы.