В Челябинской области все мемориалы «Вечный огонь» получат бесплатный газ

Инициатором социальной акции стала компания «НОВАТЭК»

Челябинская область стала первым регионом в стране, где поставщик будет круглый год бесплатно обеспечивать газом все мемориалы «Вечный огонь». Инициатором социальной акции стала компания «НОВАТЭК».

«Компания „НОВАТЭК“ объявляет о благотворительной поставке природного газа на все мемориальные комплексы „Вечный огонь“ в Челябинской области, которые газифицированы и ранее финансировались из бюджета муниципалитетов», — говорит генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск», вице-спикер Заксобрания Челябинской области Вадим Ромасенко.

В Коркино Вечный огонь горит круглые сутки 365 дней в году. Раньше газ закупали на деньги муниципалитета, но год назад компания «НОВАТЭК» взяла расходы на газ на себя.

«За прошедший год бюджет Коркино сэкономил около 40 тысяч рублей. На первый взгляд, сумма не кажется особо значительной, но эти средства мы сможем направить на содержание мемориального комплекса», — говорит глава Коркино Вадим Галямов.

В этом году бесплатный газ подведут к мемориалу в поселке Скалистый Троицкого района. Раньше пламя горело здесь только по праздникам, а теперь мемориал будет согрет его теплом круглый год.

«Мы приветствуем инициативу компании „НОВАТЭК“ и переводим в режим постоянного горения Вечный огонь в поселке Скалистый. Всего в течение ближайших лет мы планируем подключить к постоянному газоснабжению три военных мемориала», — говорит глава Троицкого района Тимур Мухамедьяров.

Челябинская область показывает пример всей стране. В 2022 году сделать поставку газа для «Вечных огней» бесплатной по всей стране поручил президент России Владимир Путин.