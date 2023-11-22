В Челябинской области все дороги закрыли для большегрузов из‑за ледяного дождя

Время ограничения может быть продлено, если погода не исправится

Из-за непогоды на Южном Урале ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта на дорогах регионального значения, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на объявление Миндортранса Челябинской области.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями: мокрым снегом, дождем, температурой воздуха от минус 1 до минус 11 градусов, порывами ветра до 14 м/с, гололедными явлениями — вводится временное ограничение движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси и грузовиков»,— говорится в сообщении ведомства.

Предварительно ограничение введено до шести часов вечера 22 ноября, однако, если погода не изменится, может быть продлено.

Добавим, ранее для большегрузов и автобусов в Челябинской области закрыли федеральные трассы М-5 «Урал», А-310 Челябинск — Троицк и Р-254 «Иртыш».

По данным Гидрометцентра, в четверг, 23 ноября, в Челябинской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, в горах — сильные; на дорогах возможно образование гололедицы. Днем синоптики обещают порывы ветра до 17 м/с.