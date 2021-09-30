В Челябинской области все больше южноуральцев становятся таксистами

О причинах выбора этой профессии и о ее особенностях рассказал водитель из Магнитогорска

Магнитогорск считается одним из крупнейших промышленных центров страны. Металлургический комбинат — это местное градообразующее предприятие и одновременно мировой гигант по производству и переработке черных металлов. В таком городе большинство жителей трудятся на производстве, и уровень их среднего дохода выше, чем в других сферах. Но как живут жители, не занятые на производстве, и какую работу с достойным доходом реально найти в таком городе, нам рассказал местный житель Александр Зайдуллин.



Магнитогорцу 26 лет, с 2016 года он выполняет заказы такси и считает свою профессию одной из самых востребованных в городе.

«Долгое время, с 2016 по 2018 год, я работал на междугородних пассажирских перевозках, а после смены „таксовал“ по городу. Я люблю автомобиль, люблю быть за рулем. В 2018 году я решил сменить сферу деятельности и ушел в продажи, но понял, что это не мое, и в июне этого года я снова вернулся к такси», — рассказывает Александр.

Он вовсе не считает, что быть водителем такси скучно, ведь каждый день он встречается с интересными людьми и порой слушает необычные истории от клиентов. Некоторыми запоминающимися случаями он поделился с нами.

«Недавно принял заказ у парня. Молодой человек явно очень грустил, рассказал мне, что переживает разрыв и сейчас ему непросто. Поездка была длинной, в такие минуты чувствуешь себя психологом. Многие клиенты любят общаться, кто-то делится наболевшим, кто-то анекдоты травит, а кому-то просто хочется послушать во время поездки любимую музыку. Этим мне и нравится такси: живое общение и новые люди каждый день», — делится впечатлениями Александр.

Он сравнивает сферу сейчас и несколько лет назад. Сейчас стало удобнее: все есть в приложении, можно выбрать оптимальный маршрут и беспрерывно принимать заявки.

«Раньше нужно было искать клиента, теперь простоев вообще нет. Мы видим, сколько времени займет поездка. Опять же, с ковидом стал популярен безналичный расчет. Это еще удобнее: не надо искать сдачу», — говорит Александр.

По его словам, в последнее время коррективы внесла пандемия: клиенты теперь используют маски, в салоне авто всегда есть дезинфектор. Но на количество клиентов она не повлияла, скорее наоборот: многие стали чаще пользоваться такси, ведь это безопасная альтернатива общественному транспорту. Он рассказывает, что Магнитогорск — небольшой город, поэтому некоторых клиентов он уже знает в лицо.

«Среди таких клиентов есть бизнесмены, которые время в дороге используют для телефонных звонков. Некоторые признаются, что выгоднее оплатить такси, чем содержать свое авто», — рассказывает Александр.

Он сам выбирает, сколько времени проведет на линии. Обычно Александр старается выйти поздно вечером, непрерывные поездки у него, как правило, до трех часов ночи. Затем перерыв — и в шестичасовой утренний час пик он снова у руля.

«Днем я свободен, могу гулять с маленькой дочкой, отдыхаю, провожу время со своей семьей. График мне комфортен. Супруга сейчас в декрете, я один содержу семью. Выручка за смену в среднем получается полторы тысячи рублей. Получаю деньги каждый день, и в этом — тоже плюс быть таксистом», — говорит мужчина.

Себе он другой занятости не представляет. Александр общается с другими водителями такси, говорит, что с ним солидарны и никто не жалуется.