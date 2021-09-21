В Челябинской области все больше классов закрывают на карантин по ОРВИ

На данный момент занятия отменили в 140 учреждениях

В Челябинской области все больше классов закрывают на карантин по ОРВИ. Сегодня, 21 сентября, их число достигло 480 в 140 школах по всему региону. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

«Полностью закрыты на карантин по ОРВИ 15 школ: в Агаповском, Аргаяшском, Увельском, Красноармейском, Чебаркульском, Троицком, Уйском муниципальных районах и Озерском городском округе», — подчеркнули в министерстве образования.

В детских садах Челябинской области ни одна группа на карантин по ОРВИ не закрыта, однако 16 групп временно прекратили работу из-за контакта детей с ковидными больными.

В девяти школах региона на карантин вышли 12 классов все по той же причине взаимодействия учеников с коронавирусными пациентами.

Напомним, за минувшие сутки в Челябинской области ПЦР-тест на коронавирус положительным оказался у 364 человек, в том числе у четырех школьников.