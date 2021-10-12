В Челябинской области все больше классов выходит с карантина

И пока очередного подъема числа заболевших среди детей не ожидается

В Челябинской области все больше классов выходит с карантина. По данным на этот вторник, 12 октября, закрытыми по ОРВИ остаются 205 классов в 94 школах, в том числе в одной сельской. Еще 18 школьных коллективов изолированы из-за контакта ребят с больным коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального Минобра.

«Мы вернулись к цифрам, которые были до скачка заболеваемости. Повлияли в том числе каникулы в некоторых школах, скоро будут еще одни. Эту волну заболеваний мы преодолели», — отметили в министерстве образования.

В Минобре также сообщили, что в ближайшее время очередной волны заболеваний в Челябинской области среди школьников не ожидают, поэтому возможность перехода школ на дистанционное обучение даже не обсуждается.